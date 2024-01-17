Австрия призвала Израиль "делать гораздо больше" для защиты гражданских в Газе

Глава МИД республики заявил, что положение гражданских лиц в анклаве "невыносимо"

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Израиль должен предпринимать гораздо больше усилий для защиты гражданского населения сектора Газа и разрешить доставку гуманитарной помощи на эту территорию. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг по итогам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер.

"Поговорили о тяжелой гуманитарной ситуации в Газе с президентом МККК Мирьяной Сполярич Эггер. Положение гражданских лиц невыносимо: помощь не может быть распределена должным образом. Израиль должен срочно разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу и сделать гораздо больше для защиты гражданских лиц", - написал глава австрийской дипломатии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).