Для украинских дальнобойщиков закроют еще один КПП на границе с Румынией 18 января

Проезд для легкового транспорта и автобусов будет открыт, пояснили в Госпогранслужбе Украины

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пункт пропуска "Халмеу (Румыния) - Дяково (Украина)" будет закрыт 18 января для большегрузного транспорта с Украины. Об этом предупредила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

По ее данным, со стороны Румынии запланирована акция местных автоперевозчиков и фермеров. "При этом блокада не будет касаться движения легкового транспорта и автобусов", - отметили в Госпогранслужбе.

Она подтвердила, что продолжается блокада на КПП "Викову-де-Сус" и "Сирет".

Румынские фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.