"Роты Иерусалима" сообщили о нанесении ракетного удара по командному пункту армии Израиля

По данным группировки, ЦАХАЛ понес потери в живой силе

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", боевое крыло палестинского движения "Исламский джихад") утверждают, что нанесли ракетный удар по командному пункту израильской армии на юге города Хан-Юнис (в секторе Газа).

"Наши бойцы смогли поразить командный пункт сионистского врага управляемой ракетой "Малютка" в районе училища науки и технологий на юге Хан-Юниса", - говорится в Telegram-канале группировки.

Также "Роты Иерусалима" сообщили, что сбили израильский квадрокоптер, когда тот выполнял разведывательный полет над лагерем палестинских беженцев "Бурейдж" в центральной части сектора Газа.

Группировка заявила, что нанесла минометные удары по скоплению живой силы израильской армии, находившейся к югу и востоку от лагеря "Бурейдж". По данным "Рот Иерусалима", среди военнослужащих еврейского государства есть убитые и раненые, подбита армейская техника.