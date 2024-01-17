Белый дом: Байден намерен заявить Конгрессу о срочной потребности в отправке оружия Киеву

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его помощники на встрече с лидерами Конгресса подчеркнут, что есть острая необходимость в отправке вооружений на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не хочу забегать вперед в том, что касается обсуждения. И я подозреваю, что в ходе обсуждения могут быть затронуты какие-то засекреченные сведения", - отметил он, говоря о запланированной на 17 января встрече Байдена с ключевыми законодателями для обсуждения запросов властей США в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю. "Но, в целом, это будет возможность для президента и для помощников в сфере национальной информации удостовериться, что члены Конгресса в полной мере понимают, что есть отчаянная и срочная потребность в дальнейшем поступлении вооружений и средств для Украины", - добавил он.

"Как вы знаете, последний пакет военной помощи был 27 декабря [2023 года]. После него не было новых, и не будет, пока нам не поступит финансирование. И война не закончилась от того, что прекратилась наша помощь", - подчеркнул Кирби. По его словам, ВСУ "перемещаются на некоторые оборонительные позиции" в районе линии соприкосновения, "особенно на востоке". "Они расходуют то, что у них есть. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, что у них имеется. Но есть те вооружения, которые сейчас нужны им больше, чем другие. И они вынуждены расходовать их из-за продолжения боев", - добавил сотрудник СНБ, говоря о положении украинских сил.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в обеих палатах законодательного органа высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.