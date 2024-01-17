Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy

Было выпущено несколько противокорабельных ракет, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.