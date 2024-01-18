Чешский депутат представил законопроект о конфискации зарубежной госсобственности

Как следует из документа, это возможно в случае выплаты финансовой компенсации за госимущество, пишет агентство ČTK

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Чехии Ондржей Коларж представил законопроект о конфискации иностранной государственной собственности. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Законопроект, разработанный парламентарием от либерально-консервативной партии ТОП-09, предполагает возможность конфискации зарубежного госимущества при выплате за него финансовой компенсации. Он мог бы быть применен к замороженному недавно в республике имуществу, находящемуся в управлении ФГУП "Госзагрансобственность", хотя Россия, согласно агентству, в документе не упоминается.

Предложенный законопроект связан, согласно Коларжу, слова которого привело агентство, "с шагами, предпринятыми Чехией против России после ее нападения на Украину". Депутат сказал: "Хотелось бы, чтобы Евросоюз нашел решение, которое могло бы применяться в каждом из государств-членов [сообщества]. Ждать этого придется очень долго. Не все государства ЕС разделяют эту проблему". Он проинформировал, что ознакомил с документом министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Инициатива Коларжа вызвала, согласно новостному порталу Iprima, определенные возражения внешнеполитического ведомства, так как речь идет о выплате компенсации за конфискованное госимущество. "Долговременным интересом Евросоюза является ограничить доступ России к финансам, а не упрощать ей это", - привел портал слова пресс-секретаря МИД Даниэла Драке. Липавский, как он проинформировал, планирует встретиться с депутатом в ближайшие недели. "В данный момент предложение [парламентария] изучают юристы МИД", - сказал Драке.