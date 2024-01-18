Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

Сенаторы также выступили за беспрепятственное возвращение армян в Нагорный Карабах

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана в связи с проведенной им военной операцией в Нагорном Карабахе. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За проект резолюции проголосовали 336 сенаторов, против - 1. Всего же на заседании присутствовало 339 сенаторов.

"Призываем правительство вместе с европейскими партнерами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении", - говорится в тексте документа. Также его авторы призывают добиться "полного пересмотра отношений ЕС с Азербайджаном" и ввести санкции против Баку, включая "конфискацию средств азербайджанских руководителей и эмбарго на поставки газа и нефти из Азербайджана" за "военную агрессию". Отдельно предлагается "под угрозой санкций" добиться от Баку освобождения "гражданских и военных пленных", а также возвращения тел погибших армянских солдат.

В тексте говорится о постоянных нарушениях территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана и о "выраженных планах по созданию транспортного коридора через Зангезурский хребет" через армянскую территорию для связи основной части страны с Нахичеванью. В этой связи сенаторы напоминают о приверженности Франции территориальной целостности Армении и выступают с требованием вывести азербайджанские силы с территории этой страны. Также они выступают за беспрепятственное возвращение армян в Нагорный Карабах.

Это уже не первая резолюция с призывами ввести санкции против Азербайджана на фоне нагорно-карабахского конфликта. Последняя такая резолюция была принята в ноябре 2022 года, однако с тех пор Париж не вводил ограничений в отношении Баку. Также не последовало правительство Франции и другим, принимавшимся ранее призывам сенаторов о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики.

Операция в Карабахе

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, однако уже в Ереване заявил, что такого указа не существует. За неделю почти все население Нагорного Карабаха, это примерно 120 тыс. человек, оставили свои дома и перебрались в Армению.