США подтвердили удар хуситов по судну Genco Picardy в Аденском заливе

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило, что есть "некоторые повреждения", пострадавших нет

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Пентагон подтвердил, что йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом сообщило в среду Центральное командование Вооруженных сил США.

"17 января <...> БПЛА был запущен с территории Йемена, подконтрольной хуситам, и нанес удар по судну Genco Picardy в Аденском заливе", - говорится в сообщении командования, опубликованном в X (ранее Twitter).

Как отмечается, есть "некоторые повреждения", пострадавших нет.

Ранее военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил о ракетном ударе по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов на йеменской территории.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.