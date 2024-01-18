Al Jazeera: США нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене

Ударам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, представляющие угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС Соединенных Штатов в регионе, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли удары по ракетным установкам на территории Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, атака началась около 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Ударам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, которые "представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе".

Ранее принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания атаковали йеменские провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. По сведениям телеканала Al Hadath, как минимум три удара было нанесено по объектам хуситов в лагере Аль-Карн, расположенном к югу от города Дамар - административного центра одноименной провинции. Звуки взрывов были также слышны рядом с аэропортом Ходейды.

17 января хуситы атаковали американский сухогруз Genco Picardy, следовавший под флагом Маршалловых Островов в Аденском заливе. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на борту судна, которое подверглось удару в 60 морских милях к юго-востоку от порта Аден в Йемене, возник пожар. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сухогруз получил повреждения, однако его экипаж не пострадал.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хустов.