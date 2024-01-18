Депутат Рады обвинил Зеленского в выводе капиталов с Украины

Гео Лерос утверждает, что на выведенные деньги президент Украины покупал недвижимость за рубежом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, стремясь уйти от уплаты налогов, незаконно выводил свои капиталы из страны. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Гео Лерос.

В видео, которое во вторник было размещено на YouTube-канале, он утверждает, что, по информации украинских СМИ, с 2012 года офшоры, контролируемые Зеленским и его окружением, получили порядка $40 млн от украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Эти средства, продолжает Лерос, были вкладами клиентов Приватбанка, главным акционером которого до национализации в 2016 году был Коломойский.

"Украинцам, к совести которых апеллирует Владимир Зеленский, крайне интересно - не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" - задается вопросом депутат Рады. По словам Лероса, на выведенные с Украины средства Зеленский якобы покупал недвижимость за рубежом.

Ранее Лерос обвинял Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в коррупции на сотни миллионов евро при закупках боеприпасов. Лерос был внештатным советником Зеленского до марта 2020 года. В начале сентября 2020 года Лерос обвинил украинского лидера в нарушении предвыборных обещаний, а Ермака - в злоупотреблении властью, после этого депутата исключили из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".

Вопрос коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.

Одновременно в местные СМИ периодически просачиваются истории про необъяснимо дорогие закрытые вечеринки чиновников и их родственников, а также их собственность за границей. В 2023 году на фоне нескольких крупных коррупционных скандалов был отправлен в отставку министр обороны Алексей Резников, а против нескольких высших чиновников ведомства возбудили уголовные дела.