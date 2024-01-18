Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

Жертвами стали три женщины и четверо детей, сообщил заместитель губернатора Систана и Белуджистана

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Семь человек погибли из-за взрывов в окрестностях округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан в Иране. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции.

По словам заместителя губернатора Систана и Белуджистана по безопасности, в результате взрыва погибли три женщины и четверо детей.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких районах округа Сераван, провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. Позднее пресс-служба МИД Пакистана подтвердила нанесение ударов по территории Ирана, заявив, что их целью были "укрытия террористов".