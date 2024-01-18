Китай предложил посредничество в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном

Как отметил генконсул КНР в Исламабаде Ян Юньдуна, "Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами"

ИСЛАМАБАД, 18 января. /ТАСС/. Китай готов сыграть "конструктивную роль" в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на генерального консула КНР в Исламабаде Ян Юньдуна.

"Китай хотел бы предложить Пакистану и Ирану, чтобы он сыграл конструктивную роль в урегулировании разногласий между Исламабадом и Тегераном", - приводит телеканал слова дипломата. "Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами", - добавил генконсул, отвечая на вопрос о последствиях ракетного удара по Белуджистану.

16 января агентство Tasnim проинформировало о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на территории Пакистана. По данным агентства, при проведении операции использовались беспилотники и ракеты. Пакистанский МИД осудил удар, назвав его нарушением воздушного пространства, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли двое детей

18 января пресс-служба МИД Пакистана подтвердила нанесение ударов в нескольких районах иранского округа Сераван (провинция Систан и Белуджистан), заявив, что их целью были "укрытия террористов".