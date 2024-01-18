AFP: глава Минобороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности

Там была запланирована встреча Рустема Умерова с французским коллегой Себастьеном Лекорню

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров по соображениям безопасности отменил визит в Париж, где была запланирована его встреча с французским коллегой Себастьеном Лекорню. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на военное ведомство республики.

По его информации, вместо очной встречи министры проведут в четверг утром в режиме видеоконференции переговоры, посвященные созданию в Париже так называемой артиллерийской коалиции под руководством Франции и США. В ведомстве отметили, что целью является обеспечение Киева необходимым оружием "в краткосрочной и долгосрочной перспективе". В настоящее время в эту коалицию входят 23 страны.

Согласно сведениям Минобороны республики, первоначально планировалось, что в рамках визита во Францию Умеров посетит вместе с Лекорню несколько промышленных объектов, на которых производятся вооружения.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.