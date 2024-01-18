Во Франции заявили, что производят недостаточно снарядов для покрытия потребностей ВСУ

По словам председателя комиссии сената республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, Вооруженные силы Украины остро нуждаются в новых поставках французских вооружений

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Франция производит недостаточно снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен.

"Мы производим 20 тыс. снарядов калибра 155 мм в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] расходуют за три-четыре дня боевых действий", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходила вечером в среду и была посвящена отчету о поездке делегации французского Сената на Украину и в Польшу. Парламентарий отметил, что ВСУ остро нуждаются в новых поставках французских вооружений, в том числе ракет SCALP-EG и самоходных гаубиц Caesar.

В декабре 2023 года Перрен вместе с тремя другими сенаторами встретился со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с главами ряда парламентских комитетов этой страны. Они провели переговоры и с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовквой и начальником ГУР Минобороны генералом Кириллом Будановым. В Польше они также встречались с главами парламентских комитетов и неназванным советником президента Польши. По итогам поездки французские парламентарии заявили о необходимости увеличить поставки вооружений и критически важного военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ.