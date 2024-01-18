Кандидат в президенты Финляндии заявил, что страна может быть мирным посредником в ОБСЕ

Как добавил Александр Стубб, Финляндия станет председателем организации в 2025 году

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Финляндия, во время председательства в ОБСЕ в 2025 году, может быть мирным посредником. Об этом в ходе предвыборных дебатов в эфире общественного вещателя Yle заявил один из фаворитов президентской гонки, бывший глава правительства, Александр Стубб.

Предварительные выборы стартовали в Финляндии 17 января, проголосовало 6,1% избирателей, сообщал Минюст страны. Основной день выборов намечен на 28 января.

Перечисляя основные критерии работы главы финского государства Стубб отметил, что страна могла бы быть мирным посредником.

"Финляндия станет председателем ОБСЕ. В этой роли Финляндия могла бы стать мирным посредником", - сказал он.

Всего в выборах президента 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно соцопросам, развернется между двумя из них: депутатом парламента, экс-главой МИД Пеккой Хаависто и Стуббом.

Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.