Пленный ВСУ рассказал, что украинские военкоматы шантажом выманивают людей на медкомиссию

Они отправляют на их фронт, добавил Петр Котельник

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Котельник рассказал о том, как сотрудники военкоматов шантажом вынуждают украинцев пройти медкомиссию и отправляют на фронт.

На видеокадрах, распространенных Минобороны РФ, Котельник рассказывает, что он планировал "сделать загранпаспорт и уехать в Молдавию", однако с началом спецоперации "границы позакрывали, сделали из Украины тюрьму".

"Повестку [мне] вручили. [Потом] сестра позвонила, говорит, "наехали" на ее мужа. Я прятался, сколько мог, если я не явлюсь [в военкомат по повестке], то заберут его в армию на войну. Я пришел разобраться. 8 июля 2022 года меня повезли в больницу, зашли в один кабинет и написали, что я годен везде. Военную подготовку я вообще никакую не проходил, не служил срочную службу", - рассказал пленный ВСУ.