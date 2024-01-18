МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана из-за авиаударов

По сведениям агентства "Клуб молодых журналистов", дипломата вызвали для того, чтобы предоставить разъяснения

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство "Клуб молодых журналистов".

По его данным, дипломат был вызван для того, чтобы предоставить разъяснения относительно недавнего удара ВС Пакистана по целям в иранской провинции Систан и Белуджистан. Внешнеполитическое ведомство Ирана официально не комментировало произошедшее.

Как сообщил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV, Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами пакистанских ВВС по целям в Иране.

Ранее МИД Пакистана заявил, что военные провели антитеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в провинции Систан и Белуджистан. По данным властей этого региона, в результате пакистанского удара погибли три женщины и четверо детей, все они являются иностранцами.

16 января иранское агентство Tasnim проинформировало, что ВС Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли двое детей.