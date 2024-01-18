В парламенте Армении заверили, что Ереван продолжит военное сотрудничество с Москвой

Секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян сообщил, что Армения работает со всеми партнерами исходя из интересов страны

ЕРЕВАН, 18 января. /ТАСС/. Армения продолжит военное сотрудничество с Россией, однако намерена диверсифицировать свои связи в области безопасности. Об этом на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Мы продолжаем работать в военном отношении с нашими российскими партнерами. В плане безопасности мы идем на баланс и работаем со всеми нашими партнерами исходя из интересов Армении", - сказал он.

Ранее в Ереване заявили, что должны решить вопрос оплаченных Ереваном, но пока не поставленных Москвой вооружениях в атмосфере партнерства.

Ранее депутат от правящей партии, бывший заместитель министра обороны Гагик Мелконян заявил журналистам, что часть заказанного у России вооружения уже находится в Армении. В Минобороны страны эту информацию пока не прокомментировали.