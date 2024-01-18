Что известно о ракетном ударе Пакистана по Ирану

Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана. В Исламабаде заявили, что целью обстрела были "антипакистанские вооруженные группировки".
По данным иранских властей, в результате взрывов в провинции Систан и Белуджистан погибли семь человек, все они не были гражданами исламской республики.
ТАСС собрал основную информацию о нанесенном ударе.
Утренний налет
- Утром в четверг агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя разведслужбы Пакистана сообщило о нанесении ракетных ударов по лагерям боевиков "антипакистанских" террористических группировок, расположенных на территории Ирана.
- Иранское новостное агентство IRNA сообщило о взрывах в нескольких районах округа Сераван, расположенного в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.
- Пресс-служба МИД Пакистана сообщила, что в результате серии целенаправленных высокоточных военных ударов были ликвидированы "несколько террористов".
- Иранское агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан сообщило, что в результате налета погибли три женщины и четверо детей, все они не были гражданами исламской республики.
- Источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters, что для нанесения ударов самолеты ВВС Пакистана входили в воздушное пространство Ирана.
Позиция Исламабада
- МИД Пакистана подчеркнул, что уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, единственной целью ракетного удара "было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана".
- "Утренние действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых сармачаров" - белуджских националистов.
- Агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке сообщило, что целью пакистанских военных были террористы, связанные с "Фронтом освобождения Белуджистана".
- Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетел в Исламабад.
Реакция Тегерана
- Представитель иранских сил безопасности заявил телеканалу Press TV, что Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами.
- МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране для получения разъяснений по поводу удара, сообщило агентство "Клуб молодых журналистов".
- Внешнеполитическое ведомство Ирана пока официально не комментировало произошедшее.
Посредничество Китая
- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти готовы оказать содействие устранению разногласий между Пакистаном и Ираном, "если это потребуется обеим сторонам".
- В Пекине надеются, что и Пакистан, и Иран "проявят спокойствие и сдержанность, будут избегать эскалации", продолжат устранять взаимные разногласия путем диалога и консультаций.
Иранский удар накануне
- 16 января агентство Tasnim проинформировало о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на территории Пакистана с использованием беспилотников и ракет.
- Пакистанский МИД осудил удар, назвав его нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.
- По информации МИД Пакистана, в результате иранского удара погибли двое детей.
- Министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, что Исламабад "оставляет за собой право отреагировать на эти провокационные действия".