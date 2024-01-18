Что известно о ракетном ударе Пакистана по Ирану

Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана. В Исламабаде заявили, что целью обстрела были "антипакистанские вооруженные группировки".

По данным иранских властей, в результате взрывов в провинции Систан и Белуджистан погибли семь человек, все они не были гражданами исламской республики.

ТАСС собрал основную информацию о нанесенном ударе.

Утренний налет

Утром в четверг агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя разведслужбы Пакистана сообщило о нанесении ракетных ударов по лагерям боевиков "антипакистанских" террористических группировок, расположенных на территории Ирана.

Иранское новостное агентство IRNA сообщило о взрывах в нескольких районах округа Сераван, расположенного в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.

Пресс-служба МИД Пакистана сообщила, что в результате серии целенаправленных высокоточных военных ударов были ликвидированы "несколько террористов".

Иранское агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан сообщило, что в результате налета погибли три женщины и четверо детей, все они не были гражданами исламской республики.

Источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters, что для нанесения ударов самолеты ВВС Пакистана входили в воздушное пространство Ирана.

Позиция Исламабада

МИД Пакистана подчеркнул, что уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, единственной целью ракетного удара "было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана".

"Утренние действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых сармачаров" - белуджских националистов.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке сообщило, что целью пакистанских военных были террористы, связанные с "Фронтом освобождения Белуджистана".

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетел в Исламабад.

Реакция Тегерана

Представитель иранских сил безопасности заявил телеканалу Press TV, что Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами.

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране для получения разъяснений по поводу удара, сообщило агентство "Клуб молодых журналистов".

Внешнеполитическое ведомство Ирана пока официально не комментировало произошедшее.

Посредничество Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти готовы оказать содействие устранению разногласий между Пакистаном и Ираном, "если это потребуется обеим сторонам".

В Пекине надеются, что и Пакистан, и Иран "проявят спокойствие и сдержанность, будут избегать эскалации", продолжат устранять взаимные разногласия путем диалога и консультаций.

Иранский удар накануне