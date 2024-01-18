Лукашенко потребовал разобраться с выводом средств в недружественные страны

По его словам, заградительные меры должны включаться молниеносно

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров и руководителями регионов потребовал разобраться со случаями вывода прибыли за рубеж.

По словам главы государства, доклады представителей органов государственного контроля свидетельствуют о фактах оттока средств в недружественные страны и даже о целенаправленном выводе прибыли за пределы Белоруссии.

"Сегодня я хочу услышать исчерпывающую информацию о том, почему возникают такие прецеденты. Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки. Как организована эта работа у губернаторов? Вы же прежде всего заинтересованы в инвестициях и бездефицитном бюджете", - приводит его слова агентство БелТА.

"Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий: преференции, льготы, инфраструктуру, естественно, компетенции. Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления", - подчеркнул Лукашенко.