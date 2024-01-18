Кишинев призвал Тирасполь воздержаться от ограничений в отношении молдавских фермеров

Парламент Приднестровья ранее отменил льготы для фермеров из Дубоссарского района, чьи угодья после вооруженного конфликта 1992 года оказались на территории непризнанной республики

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Кишинев призвал Тирасполь воздержаться от любых ограничений в отношении молдавских фермеров и не усугублять конфликт. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

"Кишинев настоятельно призывает Тирасполь воздержаться от любых ограничительных действий, которые могут препятствовать свободному доступу к сельскохозяйственным землям в Дубоссарском районе, расположенным вдоль трассы Тирасполь - Каменка, что приведет лишь к росту напряженности между двумя сторонами", - отмечается в заявлении.

Накануне парламент Приднестровья отменил льготы для молдавских фермеров из Дубоссарского района, чьи сельскохозяйственные угодья после вооруженного конфликта 1992 года оказались на территории непризнанной республики. Фермеров Молдавии будут облагать пошлинами и таможенными платежами при перевозке урожая и посадочного материала через границу. Законодатели пояснили, что эта мера призвана пополнить бюджет Приднестровья после решения молдавских властей ввести пошлины на торговые операции Приднестровья. После решения Украины закрыть приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, изменения коснутся 15 экономических агентов республики. Отмечается, что на левом берегу Днестра у них хранится свыше 2,5 тыс. тонн зерновых.

В миссии ОБСЕ считают, что эскалацию в отношениях между Кишиневом и Тирасполем спровоцировала стагнация в переговорах по приднестровской проблематике. Ранее Тирасполь призывал возобновить переговоры на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Власти Приднестровья обвинили Молдавию в блокировании переговорных инициатив.