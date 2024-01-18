В мэрии Иерусалима назвали кризис на Ближнем Востоке возможным началом третьей мировой

Заместитель мэра города Флёр Хасан-Наум сравнила руководство Ирана с нацистской Германией

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Заместитель мэра Иерусалима Флёр Хасан-Наум выразила мнение, что человечество потенциально оказалось на грани третьей мировой войны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"Потенциально мы находимся на грани третьей мировой войны, - утверждала она в интервью испанской газете El Español и сравнила руководство Ирана с нацистской Германией.

"Мы видим, как хуситы блокируют Красное море, и люди не видят связи с Ираном", - сказала заммэра. "А Запад тем временем говорит о "решении [на основе] двух государств". Это нелепо", - добавила Хасан-Наум.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.