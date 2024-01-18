WSJ: США пока не удается реализовать план нормализации на Ближнем Востоке

По данным газеты, основные игроки в регионе не реагируют на дипломатические усилия Вашингтона

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. США сталкиваются с серьезными трудностями в ходе реализации плана восстановления стабильности на Ближнем Востоке. Основные игроки в регионе не реагируют на дипломатические усилия Вашингтона, считают обозреватели газеты The Wall Street Journal.

По их мнению, реализации американской концепции мешает позиция правительства Израиля, которое "игнорирует призывы США" к согласованию с ними послевоенного обустройства в регионе, главным образом к созданию подлинно независимого палестинского государства. Газета указывает со ссылкой на источники, что некоторые телефонные разговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху "становились все более непродолжительными", особенно когда они касались обмена заложниками на фоне бомбардировок сектора Газа. После ударов Байден заявил о снижении уровня поддержки в мире еврейского государства, говорится в публикации.

Еще одним фактором, осложняющим воплощение плана США, стали нападения мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на суда в Красном море. Ответные удары Соединенных Штатов "не только втягивают страну в более масштабный конфликт, но и могут обострить напряженность в регионе", отмечает издание. По его оценке, попытки США повлиять на президента Палестины Махмуда Аббаса через лидеров Египта и Иордании также пока не увенчались успехом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.