Глава МИД Турции заявил, что кризис в Газе имеет тенденцию распространения на весь регион

Хакан Фидан подчеркнул, что Анкара продолжит инициативы по урегулированию конфликта

СТАМБУЛ, 18 января. /ТАСС/. Кризис в Газе имеет тенденцию распространения на весь регион, в том числе Персидский залив. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Иордании, где находится с визитом. Трансляция велась в соцсети X агентства Anadolu.

"К сожалению, кризис в Газе имеет тенденцию распространения на соседние страны, регион, в том числе страны Персидского залива", - сказал Фидан. По его словам, "на самом деле угроза безопасности исходит не Израилю, а Палестине и странам региона".

"Необходимо как можно скорее срочно прекратить насилие. Исламский мир и международное сообщество должны принять немедленные усилия для скорейшего обеспечения мира в регионе, - сказал Фидан. Он отметил, что Турция продолжит инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Глава МИД Турции выразил надежду, что решение Международного суда ООН, где рассматривается иск к Израилю, примет решение о временном прекращении огня в Газе. Он также подчеркнул, что единственным вариантом решения палестинской проблемы является создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.