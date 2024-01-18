Главы МИД Пакистана и Ирана заверили Турцию в том, что не хотят нагнетания напряженности

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан призвал стороны к сдержанности

СТАМБУЛ, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры со своими коллегами из Пакистана и Ирана Джалилем Аббасом Джилани и Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как сообщил ТАСС турецкий дипломатический источник, они заверили Фидана в том, что не хотят нагнетания напряженности между своими странами.

"Министр иностранных дел Фидан, находящийся с визитом в Аммане, провел телефонные переговоры с коллегами из Пакистана и Ирана. Он призвал стороны к сдержанности, указав на необходимость недопущения возникновения новых проблем в регионе. Оба министра заверили турецкого коллегу в том, что они не хотят нагнетания напряженности", - отметил собеседник.

МИД Турции ранее в четверг выразил обеспокоенность напряженностью, которая возникла в регионе, заявив о готовности "поделиться своим опытом и внести вклад в мирное урегулирование споров".