Франция нашла возможным оплатить еще 12 гаубиц Caesar для Украины

По данным AFP, на эти цели будет выделено €50 млн

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Франция намерена профинансировать поставки Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на министра вооруженных сил республики Себастьена Лекорню.

Агентство отмечает, что на эти цели будет выделено €50 млн. AFP не уточнило, идет ли речь о производстве новых гаубиц во Франции или их закупках у других стран для последующих поставок Киеву. Всего с февраля 2022 года Франция направила Украине 30 САУ Caesar.

По словам министра, который выступал на открытии конференции по созданию так называемой артиллерийской коалиции под руководством Франции и США, "помимо этого необходимо будет профинансировать поставки еще 60 гаубиц". "Это послание, которое я передаю всем союзникам", - приводит AFP слова Лекорню.

На этом мероприятии должен был присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров, однако его визит в Париж был отменен "из соображений безопасности". Агентство отмечает, что Умеров участвовал в церемонии открытия конференции по видеосвязи.

Ранее глава французского военного ведомства заявил в эфире радиостанции France Inter, что Париж намерен поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года.

Москва ранее неоднократно заявляла, что поддержка Западом Киева не повлияет на осуществление Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции.