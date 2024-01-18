Израиль снова атаковал объекты "Хезболлах"

Израильские военные также зафиксировали очередной обстрел приграничных районов на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане и зафиксировали очередной обстрел приграничных районов на севере страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано два запуска из Ливана в направлении района Араб-эль-Арамше на севере Израиля. Оба снаряда упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Ранее сегодня (в четверг - прим. ТАСС) истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе Адайсы на юге Ливана. Армия обороны Израиля также нанесла удары по районам Кафр-Киллы и Марджаюна на юге Ливана", - добавила пресс-служба.