Парламент Молдавии сократил срок назначения даты выборов с 90 до 60 дней до голосования

Теперь выборы в стране должны проходить через "два месяца" после того, как пост президента стал вакантным

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Парламент Молдавии внес поправки в избирательный кодекс, изменив сроки назначения даты выборов с 90 до 60 дней до дня голосования. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Дата выборов президента Республики Молдова будет назначаться решением парламента не менее чем за 60 дней до дня выборов", - говорится в сообщении. Депутаты уточнили в кодексе сроки проведения выборов в случае, если должность президента становится вакантной. Теперь они должны проходить через "два месяца" после того, как этот пост стал вакантным.

Полномочия действующего президента страны Майи Санду истекает 24 декабря 2024 года. Как сообщила журналистам председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету (депутат правящей Партии действия и солидарности) Олеся Стамате, очередные президентские выборы пройдут в середине или конце октября 2024 года.

Ранее депутаты внесли поправки, которые позволяют совмещать выборы с референдумами. Это было сделано по предложению Санду, которая заявила о планах переизбираться на второй срок осенью 2024 года и предложила провести в день выборов референдум о вступлении в Евросоюз.