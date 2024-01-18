Пивная партия Австрии готова участвовать в выборах в парламент осенью 2024 года

Она выступает за потребление натурального пива, борьбу с изменением климата и развитие культуры

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Пивная партия Австрии намерена принять участие в очередных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента), намеченных на осень 2024 года. Об этом объявил на пресс-конференции председатель партии Доминик Влацни.

"Да, на данный момент мы готовы. [Наша] цель - сделать Пивную партию годной для работы в парламенте", - отметил Влацни. По словам лидера, политическая сила намерена набрать до 20 тыс. членов в срок до 30 апреля. Это поможет ей собрать более €1 млн членских взносов, так как Влацни не хочет прибегать к помощи крупных спонсоров. Кроме того, для формирования избирательного списка объединению необходимо заручиться подписями граждан, количество которых колеблется между 400 и 500 в зависимости от численности населения в каждой из девяти федеральных земель Австрии.

В 2019 году Пивная партия участвовала в досрочных парламентских выборах в федеральной земле Вена. Она заняла девятое место, уступив исключительно политическим тяжеловесам. В 2020 году партия выдвигалась на муниципальных выборах в Вене и получила 11 мандатов в районных советах. Партия выступает за потребление натурального пива, борьбу с изменением климата и развитие культуры.

Политическую силу возглавляет лидер австрийской панк-рок группы Turbobier Доминик Влацни, выступающий под псевдонимом Марко Пого. На выборах президента Австрии 9 октября 2022 года он занял третье место (8,3% голосов), уступив главе государства Александеру Ван дер Беллену (56,7%) и кандидату правоконсервативной Австрийской партии свободы Вальтеру Розенкранцу (17,7%).

Очередные парламентские выборы в Австрии должны пройти не позднее сентября 2024 года.