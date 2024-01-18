18 января, 11:57
Военная операция на Украине

В ФРГ назвали самонадеянными попытки переломить ход конфликта на Украине поставками оружия

Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала "безумием" желание председателя ХДС Фридриха Мерца поставить Украине максимальное количество крылатых ракет Taurus

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Попытки переломить ход конфликта на Украине путем поставок оружия Киеву самонадеянны. Такое мнение выразила депутат Бундестага Севим Дагделен.

По ее мнению, предложения "переломить ход бесперспективной войны с ядерной державой Россией, поставив германское чудо-оружие", отражают "нелепую самонадеянность" тех, кто их выдвигает. В заявлении, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Дагделен назвала "безумием" желание председателя консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца поставить Украине максимальное количество крылатых ракет Taurus, чтобы использовать их против целей на территории России.

Политик напомнила, что ранее германский генерал в отставке Харальд Куят предупреждал, что поставки этого типа ракет приведут к усилению эскалации на Украине. "США до сих пор не переступали красную черту [в данном вопросе] и благоразумно не поставляют [Киеву] никаких дальнобойных вооружений", - добавила она.

В среду вечером Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). Против поставок Taurus Украине проголосовали 485 парламентариев, "за", - 178 (из них 176 членов фракции ХДС/ ХСС).

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 

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