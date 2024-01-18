Канада объяснила задержку поставок Украине NASAMS отсутствием согласия США

По данным The Globe and Mail, для передачи Украине приобретенной Канадой ЗРК NASAMS Киеву необходимо сначала заключить с Вашингтоном соглашение о сделке по приобретению американской военной продукции через третью страну

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. Канада объяснила почти годовую задержку поставок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который Оттава ранее закупила для нужд Киева у Вашингтона, отсутствием разрешения на передачу этой системы со стороны США. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

По их информации, для передачи Украине приобретенной Канадой ЗРК NASAMS Киеву необходимо сначала заключить с Вашингтоном соглашение о сделке по приобретению американской военной продукции через третью страну. Этот договор все еще не согласован. Газета также сообщает, что на прошлой неделе министр обороны Канады Билл Блэр провел встречу с послом США Дэвидом Коэном, в ходе которой попросил его ускорить процесс заключения этого соглашения с Киевом.

ЗРК NASAMS считаются одними из передовых систем ПВО. Каждая такая система содержит радар, передвижной командный центр, пусковые установки, несущие до шести ракет.

В январе 2023 года пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико сообщила, что Канада закупит у США для нужд Украины комплекс NASAMS.