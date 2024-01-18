В Эйлате объявили воздушную тревогу

Последний раз военные информировали о воздушной тревоге в городе более месяца назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, сработали в городе Эйлат на побережье Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Эйлате на юге Израиля", - говорится в заявлении.

Последний раз военные информировали о воздушной тревоге в этом городе более месяца назад - 6 декабря 2023 года.

Эйлат находится на берегу Красного моря на самом юге еврейского государства, он значительно удален от центральной части страны, где проживает большинство израильтян, и отделен от нее пустыней Негев. После обострения в зоне палестино-израильского конфликта в небе над Красным морем в районе Эйлата, согласно сообщениям военных, несколько раз перехватывались ракеты и иные "враждебные цели". Ответственность за эти запуски брало на себя йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах".