В Никарагуа считают, что ЕАЭС укрепил свои позиции под руководством Путина

Правительство Никарагуа и представители Евразийской экономической комиссии ранее подписали меморандум о сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2024-2027 годы

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) укрепил свои позиции как экономический блок под руководством президента России Владимира Путина. Об этом заявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.

"Под руководством президента Российской Федерации товарища Владимира Путина Евразийский экономический союз укрепил свои позиции как экономический блок и открылся для сотрудничества с другими странами", - подчеркнула она.

Ранее портал 19digital сообщил, что правительство Никарагуа и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС) подписали меморандум о сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2024-2027 годы.

Делегация ЕЭК провела встречу с представителями министерства развития, промышленности и торговли страны. Запланированы также переговоры в ЦБ и Министерстве финансов Никарагуа.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.