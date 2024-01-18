СМИ: в СДПГ начали задумываться о необходимости смены канцлера

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, среди возможных преемников называют министра обороны Бориса Писториуса

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Недовольство работой канцлера ФРГ Олафа Шольца нарастает в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), там уже начинают поговаривать о необходимости смены главы правительства. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

По ее данным, некоторые социал-демократы "считают безвозвратно потерянным канцлерство и уже обсуждают вопрос [отправки] эмиссара, который должен сказать Шольцу: "Олаф, все кончено". Среди возможных преемников издание называет министра обороны Бориса Писториуса. "То, что Писториус внезапно стал своего рода "резервным канцлером", не облегчает ситуацию для [действующего] канцлера", - написала газета, напомнив, что, согласно одному из опросов, большинство немцев выступает за передачу ему полномочий главы правительства.

Sueddeutsche Zeitung указала на то, что, по данным ее источника, обещание Шольца проводить более активную политику уже не имеет значения. Тема смены канцлера якобы "самое позднее" может быть поднята осенью после выборов в ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии, которые СДПГ рискует провалить.

7 января газета Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, сообщила, что почти две трети немцев (64,3%) хотели бы, чтобы Шольц передал пост канцлера ФРГ еще во время текущего легислатурного периода Писториусу. Только 24,6% выступили против, еще 11,2% воздержались от ответа. В рейтинге популярности среди немецких политиков Писториус занимает первое место с большим отрывом, в то время как Шольц после двух лет пребывания у власти является самым непопулярным канцлером всех времен.