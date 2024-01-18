Болгария заявила о ведении с США переговоров о ракетах для ПВО и береговой охраны

Глава Минобороны республики Тодор Тагарев отметил, что оборонные возможности страны нуждаются в укреплении

СОФИЯ, 18 января. /ТАСС/. Поставка ракет для болгарских сил противовоздушной обороны и береговой охраны находилась в центре внимания во время встреч в США главы военного ведомства республики Тодора Тагарева. Отвечая на вопросы депутатов парламента, он заявил, что оборонные возможности страны нуждаются в укреплении. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

"Обсуждал в США возможность размещения противовоздушных и береговых ракетных комплексов для укрепления оборонного потенциала Болгарии. Мы поставили этот вопрос, надеюсь, что найдем взаимопонимание и с Пентагоном, и с Госдепартаментом. Они знакомы с ситуацией у нас", - сказал Тагарев. Он отметил, что отношения с американской стороной в военной области имеют стратегическое значение.

Ранее о необходимости приобретения ракет для береговой охраны говорил премьер-министр Болгарии Николай Денков. По его словам, "прямой угрозы болгарским портам сейчас нет, но на силу надо отвечать силой".