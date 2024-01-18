Премьер Ирака потребовал немедленно начать вывод из страны сил США и их союзников

Это необходимо для поддержания стабильности и безопасности республики, считает Мухаммед ас-Судани

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Вывод из Ирака сил международной коалиции, возглавляемой США, необходим для поддержания стабильности и безопасности республики. Уверенность в этом выразил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы хотим немедленно начать процесс свертывания сил коалиции в Ираке, поскольку их вывод необходим для поддержания безопасности и стабильности в нашей стране, а также для сохранения конструктивных отношений со странами - членами коалиции", - подчеркнул глава правительства. Он указал, что силы международного альянса внесли существенный вклад в победу над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в Ираке "ценят помощь союзников". Однако в настоящий момент, отметил ас-Судани, "ИГ больше не представляет угрозу для Ирака", а потому оправдания для пребывания вооруженных сил коалиции в стране пропали.

Еще одним фактором, который заставил власти Ирака ускорить процесс вывода войск международного альянса, стали атаки на штабы иракских сил безопасности, указал премьер. "На фоне ударов по объектам иракской военной инфраструктуры мы должны будем начать диалог о прекращении миссии сил коалиции в Ираке", - подчеркнул он, добавив, что в самом альянсе "крайне серьезно относятся к данному вопросу".

Ситуация в секторе Газа

Говоря об эскалации конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, ас-Судани предупредил, что он расширяется и "может привести к войне, которая охватит весь Ближний Восток". "Мы крайне обеспокоены тем, что это противостояние может разрастись и включить в себя регион Красного моря, Ливан, Сирию и Ирак", - отметил премьер.

Ас-Судани упрекнул Израиль в том, что он не выполняет постановления ООН, касающиеся Палестины, в то время как другие страны "игнорируют действия израильтян в Газе", где в "каждый момент гибнут женщины и дети" и происходит гуманитарная катастрофа, перед которой мировое сообщество "оказалось беспомощно". Глава правительства Ирака указал, что по палестинскому вопросу было принято не менее 78 деклараций, однако ни одна из них так и не была реализована в полной мере. Премьер призвал международное сообщество выполнить свои юридические и моральные обязательства перед палестинцами и "прекратить израильскую оккупацию".

Обострение отношений с Ираном

Отвечая на вопрос об обострении отношений с Тегераном в свете обстрела иракского города Эрбиль, Ас-Судани подчеркнул, что, хотя Иран является соседним государством, с которым у Ирака много общего, у Багдада "есть свои интересы и никто не может нарушать суверенитет иракского государства". Глава правительства указал, что его страна не позволяет себе вмешиваться в дела других государств и в ответ просит того же от своих союзников и соседей.

При этом Ас-Судани оговорился, что, хотя Ирак поддерживает отношения со многими государствами, он не позволит превратить свою территорию в плацдарм для нанесения ударов по соседним странам. Ирак, по мнению премьера, является "крайне важным игроком для поддержания стабильности в регионе" и поэтому "верит в возможность укрепления отношения со всеми странами".

Экономическая ситуация в Ираке

Глава правительства признал, что в настоящий момент Ирак в значительной мере зависит от экспорта энергоносителей. Зависимость от нефтяных доходов "ослабила иракскую экономику", добавил ас-Судани, поэтому страна намерена в ближайшие три года сократить их долю в бюджете с 95% до 80%. Одной из основных задач, которые стоят сейчас перед экономикой Ирака, уверен премьер, является диверсификация источников дохода, однако он считает, что республика сейчас находится "на правильном пути".

Другими мерами, которые Багдад планирует принять в ближайшем будущем, чтобы улучшить экономическое положение, являются увеличение инвестиций в газодобывающую отрасль и "оптимизация использования водных ресурсов". "Ирак скоро совершенно изменится в лучшую сторону, - уверен ас-Судани. - В ближайшее время он станет единым, стабильным и сильным государством с совершенно новым экономическим устройством".