Армия Израиля заявила о перехвате в небе над Красным морем подозрительной цели

Угрозы для безопасности нет, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израильские военные перехватили "подозрительную воздушную цель" в небе над Красным морем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад после сирен, прозвучавших в городе Эйлат на юге Израиля, в районе Красного моря была запущена ракета-перехватчик в направлении подозрительной воздушной цели, приближавшейся к израильской территории. Сирены прозвучали в районе Эйлата после запуска перехватчика. Инцидент исчерпан, угрозы для безопасности нет", - говорится в сообщении.

Ранее военные оповестили о срабатывании сирен в Эйлате, воздушная тревога в городе была объявлена впервые с 6 декабря 2023 года.

Эйлат находится на берегу Красного моря на самом юге еврейского государства, он значительно удален от центральной части страны, где проживает большинство израильтян, и отделен от нее пустыней Негев. После обострения противостояния в зоне палестино-израильского конфликта в небе над Красным морем в районе Эйлата, согласно сообщениям военных, несколько раз перехватывали ракеты и иные "враждебные цели". Ответственность за эти запуски брало на себя йеменское движение мятежников "Ансар Аллах".