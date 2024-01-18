Politico: премьер Эстонии может сменить Борреля на посту главы дипломатии ЕС

В пользу Каи Каллас говорит географическое расположение страны и близость к России, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля в качестве верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила газета Politico.

Издание полагает, что председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, главой Европарламента - Роберта Метсола, премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Шарля Мишеля на посту руководителя Евросовета. По данным газеты, Каллас претендует на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Politico отмечает, что при таком сценарии все высшие должности в ЕС будут занимать женщины. Издание уточняет, что конкретные решения еще не приняты, среди кандидатов много политиков-мужчин. В пользу Каллас, по мнению газеты, в первую очередь говорит географическое расположение Эстонии и близость к России.

17 января Politico со ссылкой на источники сообщала, что Европейская народная партия (ЕНП) может объявить о выдвижении фон дер Ляйен на пост главы ЕК на второй срок в марте. Как указали собеседники издания, "лидеры стран ЕС, представляющие ЕНП", обсудят эту возможность на полях саммита ЕС 1 февраля. Затем этот вопрос будет поднят Христианско-демократическим союзом ФРГ, в который входит фон дер Ляйен, на мероприятии в Берлине в середине февраля. По словам одного из собеседников газеты FT, ЕНП официально объявит о выдвижении кандидатуры на съезде в Бухаресте 7 марта.