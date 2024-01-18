Харрис заявила, что "чертовски напугана" возможной победой Трампа на президентских выборах

Вице-президент США отметила, что по этой причине она путешествует по стране и общается с избирателями в рамках предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.

"Я чертовски напугана", - сказала Харрис в эфире телеканала ABC News, отметив, что именно по этой причине она путешествует по стране и общается с избирателями в рамках предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена.

Трамп 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По результатам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США.

25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.