На Украине внесли в список "спонсоров войны" швейцарского производителя шоколада

Причиной стало то, что Barry Callebaut продолжает вести бизнес в России, отметили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список "спонсоров войны" ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut за то, что компания продолжает вести бизнес в России.

"НАПК внесло Barry Callebaut в список международных спонсоров войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. Компания имеет более 60 фабрик по всему миру. Она работает в России с конца 1990-х годов и реализует шоколад, шоколадные глазури, начинки, украшения, какао-продукты и специальные жиры.

15 января руководство НАПК сообщало, что в список "спонсоров войны" включено уже около 50 компаний. В перечень внесены крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, швейцарская Nestle, основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.