Секретарь СНБО Украины отверг идею о создании правительства национального единства

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, представители парламентских партий, называющих себя оппозиционными, на деле не являются таковыми

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Создание правительства национального единства на Украине, продвигаемое отдельными политиками, не является уместным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Отдельных политиков я знаю с, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояние за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как мы должны жить. <...> Они говорят, что снова хотят управлять страной. С какого перепуга именно эти [политики] должны управлять страной?", - сказал он изданию Liga.net, отвечая на вопрос журналиста о возможности формирования коалиционного правительства в стране.

По мнению Данилова, представители парламентских партий, называющих себя оппозиционными, на деле не являются таковыми. "Никакой оппозиции у нас не существует, эти люди забрали себе этот лозунг и бегают с ним", - подчеркнул чиновник. При этом он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Идею создания коалиционного правительства, в котором бы приняли участие представители оппозиционных политических сил, ранее высказывали экс-президент Украины и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По их мнению, данный шаг помог бы предотвратить кризис легитимности власти, вызванный отсутствием президентских и парламентских выборов на Украине из-за военного положения.

Согласно украинским законам проводить выборы во время военного положения нельзя. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года. Он неоднократно отмечал, что выборы главы государства, которые должны были состояться в марте текущего года, возможны только после завершения боевых действий. Тем не менее ряд представителей Запада заявляли о необходимости провести их в предусмотренные сроки. В частности, с таким заявлением выступал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. 10 ноября прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для проведения выборов президента необходимы "четыре приоритетных условия": выборы должны быть признаны мировым сообществом демократичными, возможность проголосовать должны получить находящиеся на передовой военнослужащие и все, кто выехал из страны, а расходы на организацию и проведение голосования не должны покрываться из бюджета Украины.