Венгрия считает, что Швеция ведет себя безучастно по теме присоединения к НАТО

Стокгольм не предпринимает шагов для укрепления доверия с Будапештом, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. Как заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в Североатлантический альянс.

Швеция "не предпринимает никаких шагов для того, чтобы укрепить доверие и установить с нами отношения как с друзьями и союзниками", посетовал Гуйяш. По его словам, отношения между двумя странами официально "считаются союзническими, но едва ли могут называться дружескими". "Из этого можно сделать вывод, что присоединение к НАТО не является приоритетом для Швеции", - заключил глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

Он считает, что в такой ситуации руководство Швеции должно было "связаться [с венгерскими коллегами] и спросить, в чем заключается обеспокоенность парламента Венгрии", однако этого не произошло. Венгрия не хочет быть последней страной в НАТО, которая не ратифицирует соглашение о вступлении королевства в альянс, но она "не сможет сделать это без помощи самой Швеции", сказал Гуйяш. "Почему это должно быть важно для нас, если это не важно для нее", - добавил глава канцелярии.

Правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах, однако дата голосования по нему не определена. Формально он входит в программу весенней сессии, которая начнется в феврале. Многое будет зависеть от позиции Турции, которая также не дала окончательного согласия на прием Швеции и с которой Венгрия поддерживает контакты на эту тему. В декабре на пресс-конференции по итогам 2023 года премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пока не видит у депутатов большого желания заниматься этим вопросом.

Среди всех стран НАТО шведскую заявку до сих пор не одобрили только Венгрия и Турция, которая добивалась от королевства более жестких мер в отношении курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.