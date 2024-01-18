FT: арабские страны работают над планом нормализации отношений Израиля и ХАМАС

Проект, в частности, подразумевает получение согласия западных стран признать палестинское государство или предоставить ему полноправное членство в ООН

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Арабские государства разрабатывают инициативу, направленную на урегулирование ближневосточного конфликта с одновременным созданием независимого палестинского государства. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на арабского чиновника высокого ранга.

По его информации, план, который страны надеются представить в течение нескольких недель, предполагает не только снижение напряженности в отношениях между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, но и предотвращение более глобального конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что инициатива также подразумевает получение согласия западных стран признать палестинское государство или предоставить ему полноправное членство в ООН. Арабские официальные лица уже обсудили эту программу с США и европейскими странами, указывает Financial Times.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.