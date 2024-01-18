18 января, 13:58
Палестино-израильский конфликт

В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.

Представитель министерства Ашраф аль-Кудра сообщил, что тела многих погибших все еще остаются под обвалами разрушенных зданий и на дорогах

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных превысило отметку в 24,6 тыс. Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

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"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 24 620, ранены 61 830 человек", - приводит его слова официальный Telegram-канал ведомства.

Аль-Кудра добавил, что за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 172 человека, еще 326 получили ранения". Он подчеркнул, что тела многих погибших все еще остаются под обвалами разрушенных зданий и на дорогах анклава, медики пока не могут до них добраться. 

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