Президент Израиля заявил, что в стране не готовы к мирным переговорам с палестинцами

Израильтяне утратили веру в мирные процессы, потому что они могли увидеть, как соседи прославляют террор, объяснил Ицхак Герцог

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Израильтяне в настоящий момент не готовы думать о мирных переговорах с палестинцами, приоритетом является устранение угроз безопасности на южных и северных границах страны. Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если вы спросите среднестатистического израильтянина о его психическом состоянии, никто в здравом уме сейчас не хочет думать о том, какое будет решение по мирным соглашениям, потому что все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем. Каждый израильтянин хочет знать, что на него не нападут таким же образом (как 7 октября - прим. ТАСС) с севера, или с юга, или с востока", - сказал он.

Президент выразил мнение, что "израильтяне утратили и веру в мирные процессы, потому что они могли увидеть, как соседи прославляют террор". "Это ключевой момент в дискуссии, от него нельзя уклониться. С другой стороны, мы не уклоняемся и от того факта, что существует 5 млн палестинцев, поэтому нам придется находить пути и способы, чтобы решить эту проблему и двигаться в будущее. Но сперва для этого нужно вернуть заложников, предотвратить повторение террора и выходить на траекторию нормализации", - добавил Герцог.