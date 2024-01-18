Удары Пакистана по Ирану и пресс-конференция Сергея Лаврова. Главные события 18 января

Ракетные удары Пакистана по Ирану

Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана. В результате атаки погибли 10 человек. В Исламабаде заявили, что целью обстрела были "антипакистанские вооруженные группировки". МИД Пакистана сообщил, что действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана для получения разъяснений.

Заявления Лаврова на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. В ходе выступления министр заявил, что соглашение Украины и Великобритании по безопасности - это полуфабрикат на фоне осознания рисков принятия республики в НАТО. Кроме того, глава МИД назвал слухами публикации о прямых переговорах Москвы и Киева. По его словам, вести разговор об условиях завершения конфликта нужно именно с Западом. При этом Лавров подчеркнул, что Россия не может быть "побеждена" на Украине, страна настойчиво и последовательно достигнет заявленных целей СВО.

Отсрочка от службы для IT-специалистов

IT-специалисты смогут с 22 января подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии. Подача документов будет осуществляться через портал "Госуслуги". Отсрочка распространяемся на российских граждан от 18 до 30 лет при условии работы в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, сообщили в Минцифры.

Предъявление обвинений иностранным наемникам

Следственный комитет предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам, воюющим на стороне Украины. В ведомстве отметили, что в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца. В СК добавили, что большинство из них - это граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Уничтожение беспилотников в Ленинградской и Московской областях

Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской и Ленинградской областях, сообщили в Минобороны РФ. Источник в нефтяной отрасли Санкт-Петербурга сообщил, что обломки БПЛА упали на территории нефтяного терминала на юго-западе города. В пресс-службе предприятия заявили, что терминал работает штатно.