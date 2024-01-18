КС Польши признал решения о ликвидации государственных СМИ антиконституционными

Министерство культуры в ответ на решение Конституционного суда заявило, что его вердикт "не имеет никакой юридической важности", а сам суд "не является независимым и беспристрастным"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Конституционный суд Польши признал решения министра культуры и национального наследия Бартоломея Сенкевича о ликвидации государственных СМИ незаконными и противоречащими основному закону. Об этом сообщает интернет-портал Business Insider.

По его данным, суд дал оценку решениям Сенкевича после обращения депутатов Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Министерство культуры в ответ на решение Конституционного суда обнародовало коммюнике, в котором заявило, что его вердикт "не имеет никакой юридической важности", а сам суд "не является независимым и беспристрастным".

Конституционный суд Польши - орган правосудия, основной задачей которого является проверка на соответствие конституции всех принимаемых нормативных актов.

27 декабря 2023 года Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радио Polskie Radio и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, а перед этим уволил руководителей Telewizja Polska и Polska Agencja Prasowa, поставив на их места своих людей. С этими решениями не согласилась ПиС, потребовав вынести Сенкевичу вотум недоверия. 17 января вопрос о вотуме недоверия ему был поставлен на голосование в Сейме, однако не набрал нужного количества голосов депутатов.