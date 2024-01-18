В Иране заявили, что Британия и США должны прекратить поддерживать преступления Израиля

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Вашингтон и Лондон "не имеют права ставить под угрозу безопасность региона ради" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Соединенное Королевство и США должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.

"На встрече с Дэвидом Кэмероном [в рамках Всемирного экономического форума] в Давосе мы обменялись мнениями по различным двусторонним вопросам, а также о событиях в регионе. Я заявил, что США и Великобритания должны немедленно прекратить поддержку военных преступлений сионистского режима апартеида против палестинцев", - написал глава иранского МИД на своей странице в Х. Он отметил, что Вашингтон и Лондон "не имеют права ставить под угрозу безопасность региона ради" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. По данным Минздрава сектора Газа, число жертв в анклаве в результате ударов Израиля превысило 24 тыс., ранения получили свыше 61,5 тыс. человек.