Европарламент высказал сомнение в будущем председательстве Венгрии в ЕС

В резолюции парламентарии также обвиняют власти Венгрии в блокировании поправок в бюджет ЕС, включая пакет мер в пользу Украины, что "нарушает стратегические интересы Союза"

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию по Венгрии, в которой выразили сомнение, что Будапешт способен успешно председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года.

"ЕП ставит под сомнение способность Венгрии успешно председательствовать в Совете в 2024 году, учитывая несоблюдение ей права и ценностей ЕС", - отмечается в тексте.

В резолюции парламентарии также обвиняют власти Венгрии в блокировании поправок в бюджет ЕС, включая пакет мер в пользу Украины, что "нарушает стратегические интересы Союза". "ЕП еще раз решительно настаивает на необходимости срочного и целенаправленного укрепления многолетнего бюджета ЕС, чтобы удовлетворить потребности граждан и выполнить уже принятые политические обязательства, включая финансирование Украины, призывает Европейский Совет в срочном порядке согласовать такую позицию на чрезвычайном саммите 1 февраля 2024 года", - говорится в резолюции.

За принятие документа проголосовали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Каждые полгода право возглавлять Совет ЕС переходит государствам Евросоюза по очереди на основании принципа ротации. С 1 января 2024 года Совет возглавила Бельгия. С 1 июля председательство перейдет к Венгрии.

Ранее газета Politico предположила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавить Евросовет вместо его председателя Шарля Мишеля, который досрочно планирует покинуть эту должность, чтобы баллотироваться на выборах в Европарламент в июне. В действительности такой сценарий не имеет под собой никаких оснований, поскольку Евросовет и Совет ЕС - разные структуры, наделенные разными функциями и полномочиями. Кроме того, Мишель уже заявил, что будет исполнять свои обязанности главы Евросовета вплоть до выборов в Европарламент, а преемник ему будет подобран незамедлительно, чтобы не допустить вакуума в руководстве Евросоюза.