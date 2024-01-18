В ЕП предлагают ввести пост министра иностранных дел вместо главы дипломатии ЕС

По данным Euractiv, ЕНП намерена "полностью изменить подход к внешней и оборонной политике блока" в следующем составе ЕК, который будет сформирован во второй половине 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. В Европейском парламенте (ЕП) предлагают ввести пост министра иностранных дел ЕС взамен должности главы дипломатии ЕС, которую занимает Жозеп Боррель, и учредить пост еврокомиссара по обороне. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект манифеста Европейской народной партии (ЕНП).

Согласно документу, попавшему в распоряжение портала, ЕНП намерена "полностью изменить подход к внешней и оборонной политике блока" в следующем составе Еврокомиссии, который будет сформирован во второй половине 2024 года. Достичь этого партия предлагает путем учреждения отдельной должности еврокомиссара по обороне "для лучшей координации оборонных вопросов в рамках компетенций ЕС". В ЕНП также настаивают на необходимости упразднить пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заменив его на должность министра иностранных дел. "Представители по внешней политике, назначенные до сих пор социал-демократами (к числу которых относится Боррель - прим. ТАСС), часто не справлялись со своей ролью", - говорится в документе.

В ноябре 2023 года издание газеты Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино был вынужден извиниться перед членами сообщества за преждевременные заявления Борреля о наличии консенсуса по вопросу урегулирования кризиса в секторе Газа.